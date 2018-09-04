Ямал остается главной газовой кладовой России

Салехард, , 09:34 — REGNUM 3 сентября в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова. На встрече было подписано Дополнение к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ЯНАО и ПАО «Газпром» в 2018 году. В соответствии с документом «Газпром» направит до 10 млрд руб. на социально значимые проекты, связанные с дальнейшим развитием Ямальского центра газодобычи и началом полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения.

Харасавэйское месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично — в акватории Карского моря. По размеру запасов газа относится к категории уникальных — 2 трлн куб. м, проектный уровень добычи — 32 млрд куб. м газа в год.

Общие слова о стратегическом значении реализации проекта Северного широтного хода (СШХ) в самое ближайшее время будет наполняться практическим значением. Чем быстрее будет принято окончательное решение о начале строительства СШХ, тем больше будет и новостей о новых и новых проектах развития всего севера Западной Сибири. При этом добывающим компаниям становится выгодно развивать и сам регион — это ускорит реализацию их планов.