Северный Широтный путь становится все более реальным

Салехард, , 09:31 — REGNUM Все конкурсные процедуры по Северному широтному ходу завершены, и в ближайшее время будет подписано концессионное соглашение. По предварительной информации концессионное соглашение может быть подписано уже 8 сентября 2018 г. Концессионное соглашение будет рассчитано на срок до 31 декабря 2052 г.

В проекте примут участие РЖД, которая займется реконструкцией железнодорожной линии Коноша — Котлас — Чум — Лабытнанги, а также станции Обская и железнодорожной линии Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево и Газпром, который профинансирует реконструкцию железнодорожного участка Надым (Хорей) — Пангоды.

В мае 2018 г. стартовало строительство первой из ключевых частей СШХ — моста через р Обь. Магистраль будет обеспечивать пропуск 23,9 млн т/год грузов, разгрузив и соединив Северную и Свердловскую железные дороги.

За счет этого будет обеспечена связь транспортной системы России через порт Сабетта с Северным морским путем и сократится протяженность транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Баренцева и Карского морей.

Появление Северного Широтного хода снизит критическую зависимость компаний, разрабатывающих и уже ведущих проекты развития месторождений полезных ископаемых во всем регионе от пропускной способности БАМа и Транссибирской магистрали. Это один из самых важных стратегических инфраструктурных проектов России.