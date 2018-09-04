Один из энергетических проектов Каспийского региона: значимые цифры

Москва, , 09:28 — REGNUM Отгрузка нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в августе 2018 г составила 4 725 374 т брутто (37 282 424 барр). Об этом КТК-Р сообщил 3 сентября 2018 г. По сравнению с августом 2018 г объем отгруженной нефти вырос на 308,608 тыс т (2 431 831 баррелей) — на 7,0%. Из отгруженных 4 725 374 т нефти:

— 1 939 180 т (15 780 738 баррелей) — нефть месторождения Тенгиз,

— 830 658 т (6 545 585 баррелей) — нефть месторождения Карачаганак,

— 986 682 т (7 775 054 баррелей) — нефть Кашаганского месторождения,

— 968 854 т (7 634 570 баррелей) — нефть от др казахстанских производителей,

— 723 764 т (5 726 900 баррелей) — нефть российских грузоотправителей.

За 8 месяцев 2018 г отгрузка нефти составила 40 323 310 т (317 747 683 барреля), что на 11,5% больше, чем годом ранее. За этот период на морском терминале КТК было обработано 366 танкеров, из них 44 — в августе 2018 г.

Всего с 2001 г по 1 сентября 2018 г включительно через МНП Тенгиз — Новороссийск на мировые рынки было поставлено 561 887 581 т нефти нетто.

Вот так «в цифрах» отражается значимость недавнего соглашения по Каспийскому морю, причем в этом случае мы видим результаты сотрудничества только двух из пяти стран этого региона. Добрососедство и совместные проекты здесь имеют огромное значение для России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении.