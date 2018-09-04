Будет ли удачной «ядерная дипломатия» России в Евросоюзе?

Будапешт, , 09:24 — REGNUM 31 августа 2018 года в г. Будапешт премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провели рабочие переговоры. В ходе встречи делегация Росатома проинформировала премьер-министра Венгрии об актуальном статусе реализации проекта по сооружению АЭС «Пакш-2».

Очень короткая новость, рассказывающая об очень большом и серьезном проекте. На таких встречах «приглаживаются шероховатости» проекта строительства Россией в государстве, входящем в состав ЕС, новейшей атомной электростанции. Атомная энергетика — одна из немногих отраслей науки и техники, которая не попала ни под какие ограничительные меры со стороны Европы и США. Не исключено, что нормализация отношений с ЕС может начаться при помощи «Росатома».