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Будет ли удачной «ядерная дипломатия» России в Евросоюзе?

Экономика

Визит Алексея Лихачева в Будапешт

Будапешт, 4 сентября 2018, 09:24 — REGNUM  31 августа 2018 года в г. Будапешт премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв провели рабочие переговоры. В ходе встречи делегация Росатома проинформировала премьер-министра Венгрии об актуальном статусе реализации проекта по сооружению АЭС «Пакш-2».

Очень короткая новость, рассказывающая об очень большом и серьезном проекте. На таких встречах «приглаживаются шероховатости» проекта строительства Россией в государстве, входящем в состав ЕС, новейшей атомной электростанции. Атомная энергетика — одна из немногих отраслей науки и техники, которая не попала ни под какие ограничительные меры со стороны Европы и США. Не исключено, что нормализация отношений с ЕС может начаться при помощи «Росатома».

regnum author Борис Марцинкевич
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