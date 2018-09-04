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«Сахатранснефтегаз» простит накопившиеся пени по долгам за газ

Экономика

У задолжавших потребителей есть только месяц, чтобы устранить задолженность перед поставщиком газа

Якутск, 4 сентября 2018, 09:13 — REGNUM  Компания «Сахатранснефтегаз» не станет взимать сумму накопившейся пени у должников при условии, что они полностью выплатят имеющиеся задолженности в сентябре этого года, сообщила пресс-служба предприятия.

«В период подключения тепла просим своих уважаемых потребителей не упускать возможности оплатить задолженность за газ без пени при условии полного погашения задолженности», — говорится в сообщении.

Акция «Прощеные дни» продлится с 1 по 30 сентября 2018 года. Оплату долгов на предприятии предложили произвести в офисах Якутска, в кассе газовых участков в зулусах, на сайте «Сахатранснефтегаза», в отделениях почтовой связи.

«Сахатранснефтегаз» — поставщик тепла и света в 96 населенный пункт Якутии. Предприятие обслуживает более 7 тыс. км газопроводов, снабжает природным газом более 1,6 тыс. предприятий-потребителей 147 управляющих компаний и ТСЖ, а количество частных домов с газовым отоплением по региону составляет более 60 тысяч.

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