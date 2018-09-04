Центробанк собрался обанкротить свердловский «Тагил-банк»

Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM Центральный банк России собирается обанкротить «Тагил-банк», расположенный в Свердловской области. Заявление уже подано в областной арбитражный суд.

Сумма исковых требований составляет 103 490 000 рублей, говорится в материалах суда. В качестве третьего лица заявлено Агентство по страхованию вкладов.

Кроме того, 4 сентября арбитраж начнет рассматривать иск о принудительной ликвидации банка.

Напомним, «Тагил-банк» потерял лицензию в июле. Выплаты его вкладчикам были начаты в начале августа.

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