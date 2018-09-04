Перевозчики Камчатки сорвали 41 906 рейсов, но деньги из бюджета получили

Петропавловск-Камчатский, , 09:06 — REGNUM Автотранспортники Петропавловска-Камчатского в 2017 году сорвали 41 906 рейсов. Пассажиры не получили услугу. При этом перевозчики добились от властей повышения стоимости проезда. За сорванные рейсы чиновники городского МАУ «Управление городского пассажирского транспорта» должны были оштрафовать перевозчиков на 97 млн рублей. Но, по данным Контрольно-счетной палаты Камчатки, сумма штрафов составила всего 720 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно отчету КСП, в 2017 году автопарки столицы Камчатки соврали 41 906 рейсов, которые должны были выполнить в рамках договора с городским Управлением пассажирского транспорта.

Общая сумма штрафов за совранные рейсы должна была составить 41 млн 906 тыс. рублей. Однако чиновники взыскали с нерадивых перевозчиков всего 720 тыс. рублей, сообщило ИА Кам 24.

Помимо этого, аудиторы выяснили, что некоторые перевозчики Петропавловска-Камчатского предоставляли недостоверные данные о количестве рейсов. А представители Управления пассажирского транспорта города спокойно подписывали акты выполненных работ и выплачивали перевозчикам субсидии из бюджета города за перевозку льготников.

Также аудиторы выяснили, что на 97 435 рейсах был нарушен график движения. Сумма штрафов за такие нарушения в течение года должна была составить 97 млн 435 тыс. рублей. Между тем, чиновники вообще перевозчиков не штрафовали. В связи с этим бюджет не получил крупную сумму, а пассажиры — качественную услугу.

Также аудиторы полагают, что муниципальный автопарк, принадлежащий городу, мог сотрудничать с коммерческими перевозчиками, сдавать им в аренду автобусы, сам выполнять рейсы за других:

«Руководство ОАО Автопарк распоряжается имуществом не в интересах города, а в интересах коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Это влечет неприбыльную, убыточную деятельность ОАО», — говорится в отчете КСП.

В мэрии Петропавловска-Камчатского пообещали проверить информацию КСП. Заинтересует ли отчет аудиторов прокуратуру — неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года перевозчики Солнечного района Хабаровского края пожаловались в правоохранительные структуры и СМИ на то, что им не дают работать нелегалы, которые пугают пассажиров и водителей оружием и мешают работать. Нелегалы в Солнечном, по словам официальных перевозчиков, не гнушались подкупом должностных лиц и угрозами. Они не имели лицензий и подвергали жизнь пассажиров опасности.