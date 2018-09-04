Роструд сделал выводы по «бунту гастарбайтеров» в Тобольске

Тобольск, Тюменская область, , 09:00 — REGNUM Проверка Гострудинспекции Тюменской области, связанная с «бунтом гастарбайтеров» на площадке строительства «Запсибнефтехима» в Тобольске, выявила многочисленные нарушения законодательства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в трудовых договорах работодателей с сотрудниками были не верно установлены сроки выплаты заработной платы, не указаны обязательные условия оплаты труда. Сотрудники не дорабатывали до нормы, поэтому получали заработную плату пропорционально отработанному времени. Также были выявлены нарушения в расследовании несчастных случаев на производстве в ООО «Ренстройдеталь», ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис», ООО «Источ-Констракшн».

В отношении ООО «Ренстройдеталь», ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис», ООО «Источ-Констракшн», ООО «Элай-Строй», ООО «Ден-Строй» возбуждены административные дела.

Напомним, 15 июля 2018 года на площадке возведения «Запсибнефтехима» под тюменским городом Тобольском произошла массовая драка иностранных рабочих с сотрудниками службы безопасности вахтового городка строителей и полиции. От рук бунтовщиков пострадали строитель из Таджикистана, пытавшийся их остановить, и водитель, уроженец Киргизии, который снимал протест на телефон.

Заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров сообщил о результате проверки инцидента надзорным ведомством. Выяснилось, что рабочие получали зарплату раз в месяц, а также подтвердились факты перевозки сотрудников к месту работы в переполненных автобусах и их некачественного питания.

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