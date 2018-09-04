«Якутуголь» пытается обанкротить хабаровская компания

Якутск, , 08:07 — REGNUM ОАО «Холдинговая компания «Якутуголь» числится ответчиком по иску о банкротстве, поданному в арбитражный суд 29 августа. С заявлением в инстанцию обратилась базирующаяся в Хабаровском крае компания ООО «Локсо», сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта суда.

3 сентября иск о банкротстве «Якутугля» был принят к производству. Первое заседание назначено на 1 октября. Сумма исковых требований в картотеке арбитража не опубликована.

Интересно, что аналогичный иск компания «Локсо» уже подавала, и он был удовлетворён частично в сентябре 2017 года. Тогда с якутской угледобывающей компании было взыскано более 1,5 млн рублей. В январе 2018 года апелляционная инстанция оставила это решение в силе.

Напомним, «Якутуголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России. Она осуществляет добычу на разрезах «Нерюнгринский» и «Кангаласский», а также в шахте «Джебарики-Хая». Из недр Якутии компания извлекает до 11,5 млн тонн угля в год. «Якутуголь» реализует свою продукцию в том числе на внешнем рынке.