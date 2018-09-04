«Деятельность Пенсионного фонда РФ требует ревизии»

Пенза, , 07:51 — REGNUM В принципе повышение пенсионного возраста необходимо, но это полумера, даже треть меры. Основной момент — это целостность Пенсионного фонда РФ (ПФР). То есть нужно провести ревизию, куда уходят деньги из ПФР, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Пензенской области Сергей Дегтярь.

В первую очередь Пенсионный фонд требует контроля и учёта, чтобы деньги не уходили в бездну. Когда пенсионеров обкрадывают, это безумие. Нужно выяснить, под какой процент и куда отдаются деньги, какие проекты используются, есть ли возврат средств с этих проектов или они нулевые. Нужно, чтобы средства из ПФР никуда не уходили. Проверкой ПФР должна заняться Счетная палата РФ.

«Можно перейти на другую пенсионную систему — так называемую систему накопительных пенсий, чтобы человек сам себе на счёте в банке накапливал средства на пенсию. Тогда и Пенсионный фонд будет не нужен, просто законодательно застраховать людей. Если вдруг банк разорился, деньги не пропадут. Также нужно ввести прогрессивную шкалу налогов. То есть при повышении пенсионного возраста власти должны вести системную работу, а деятельность Пенсионного фонда сделать открытой и прозрачной», — высказал свое мнение Дегтярь.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»