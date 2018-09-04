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Продать часть активов хотят более 80% российских бизнесменов

Экономика

Вложить деньги в новые проекты готовы лишь 32% предпринимателей

Продать часть активов хотят более 80% российских бизнесменов
Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

Москва, 4 сентября 2018, 07:40 — REGNUM  В связи с неэффективностью или рискованностью своих активов 84% российских собственников готовы от них избавиться. Об этом со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой группы EY «Барометр уверенности компаний» сообщает 4 сентября РБК.

В ходе исследования рынка эксперты EY выяснили, что подавляющее большинство российских бизнесменов хотело бы продать экономически неэффективные активы или те активы, которые связаны с риском прекращения деятельности. Отмечается, что вложить деньги в новые проекты готовы лишь 32% предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблемы и сложности, с которыми сталкивается бизнес, необходимо обсуждать в каждом регионе и на системной основе.

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