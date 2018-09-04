Китай и Маврикий вышли на подписание договора о свободной торговле

Пекин, , 07:27 — REGNUM Китай и Маврикий готовятся к окончательному подписанию двустороннего соглашения о свободной торговле спустя месяцы переговоров, сообщили в министерстве коммерции КНР, передает 3 сентября агентство Синьхуа.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот подписали меморандум о понимании по вопросу заключения договора о двустороннем сотрудничестве между Китаем и Маврикием.

Переговоры начались еще в декабре 2017 года. За прошедшее время были урегулированы все тонкости и разногласия, а документ был приведен в соответствие с интересами двух стран, сообщили в министерстве коммерции. Теперь остался лишь этап окончательного подписания соглашения после юридического анализа и последующих переговоров.

Напомним, что Китай на протяжении девяти лет к ряду является крупнейшим торговым партнером Африки при росте двусторонней торговли на 16% до $98,8 млрд за первую половину 2018 года в сравнении с тем же периодом 2017 года. Китайская инициатива «Нового шелкового пути» призвана укрепить это положение Китая.

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