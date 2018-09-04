Китай намерен «обвить» Африку восемью инициативами по всем фронтам

Пекин, , 07:18 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, выступая 3 сентября перед Пекинским саммитом Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), что Китай имплементирует совместно с Африкой восемь ключевых инициатив в ближайшие три года и позднее в сферах промышленного развития, инфраструктурной связанности, экологии и так далее, сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и китайские компании намерены увеличить инвестиции в Африку. Китай осуществит 50 программ сельскохозяйственной помощи странам Африки, а также предоставит гуманитарной и продуктовой помощи на сумму 1 млрд юаней ($147 млн) африканским странам, пострадавшим от природных катаклизмов, направив туда порядка 500 экспертов в области сельского хозяйства.

В области инфраструктурной связанности Китай намерен сотрудничать с Африканским союзом с целью сформулировать план инфраструктурного сотрудничества и поддержки китайских компаний в деле развития африканкой инфраструктуры.

В сфере торговли Китай планирует увеличить импорт прежде всего не ресурсных товаров из Африки, тем самым поддержав африканских производителей. Наименее развитые страны Африки будут освобождены, в частности, от выставочных взносов во время Китайского международного импортного ЭКСПО, который пройдет в этом году.

В деле экологического развития, Китай инициирует 50 проектов помощи африканским странам в деле защиты окружающей среды, фокусируясь на климатических изменениях, защите океана, проблемах опустынивания и контроля за защитой диких животных.

По словам Си Цзиньпина, Китай намерен развить 50 программ медицинской помощи Африке, фокусируясь на таких ключевых проектах, как штаб-квартира Африканского центра по профилактике и контролю за заболеваниями, а также Госпитали дружбы Китай — Африка.

Китай также намерен создать Китайско-африканский фонд мира и безопасности, продолжая предоставлять бесплатную военную помощь Африканскому союзу. В общей сложности 50 соответствующих программ будет осуществлено на различных полях, включая миротворческие миссии ООН, борьбу с пиратством и терроризмом. Еще две инициативы касаются двусторонних обменов и образования.

Напомним, что с 3 по 4 сентября в Пекине проходит саммит Форума сотрудничества Китай — Африка. Одной из ключевых его задач является наращивание сотрудничества Поднебесной с африканскими странами, а также влияния Китая на континенте в военной, экономической и политической сферах, в том числе посредством инициативы «Нового шелкового пути».

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