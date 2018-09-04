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Нефтяной рынок готовится к коррекции

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 4 сентября

Москва, 4 сентября 2018, 07:11 — REGNUM  На торгах биржи ICE 3 сентября нефть сорта Brent уверенно штурмовала отметку $78 за баррель, и небезуспешно. К вечеру цена барреля этой эталонной нефти поднялась на 0,85%, до $78,24. Днем цена барреля черного золота превышала даже уровень $78,30, где располагается важный краткосрочный уровень сопротивления, но долго на отметке не удержалась и чуть отступила, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Агентство Reuters опубликовало предварительные данные по результатам добычи нефти ОПЕК в августе. Добыча выросла за месяц на 0,22 млн баррелей в сутки и составила 32,79 млн баррелей в сутки. Рост добычи нефти обеспечили Ливия и Ирак, а также Саудовская Аравия, но там добыча увеличилась только на 0,08 млн баррелей в сутки.

Эта информация заставляет нефтяной рынок насторожиться и приготовиться к возможной коррекции. Опубликованные данные о росте, хотя и небольшом, добычи нефти в России, важном участнике соглашения ОПЕК+, за август также могут в дальнейшем заставить цену на нефть скорректироваться вниз. Исходя из изложенного, сегодня, 4 сентября, нефть марки Brent будет торговаться на уровне $77,5−78,5 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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