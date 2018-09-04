Теракт в Донецке отразился на курсе рубля

Москва, , 07:06 — REGNUM Первый рабочий день сентября для рубля стал неудачным — российская валюта падала к доллару и евро. Произошедший в конце прошлой недели теракт в Донецке, в результате которого был убит глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, вызвал опасения на финансовых рынках относительно возможного обострения ситуации на Украине, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. К вечеру 3 сентября доллар прилично вырос, на 1%, до 68,025 руб. Евро выросло к рублю чуть побольше, на 1,1%, до 79,01 руб.

В целом на мировых рынках сохраняется негативный фон: в Турции в августе инфляция, которая давно является бичом этой страны, обновила годовой максимум, а власти Аргентины вынуждены сокращать госрасходы, чтобы получить кредит от МВФ. Опасения относительно того, что в мире может начаться новый кризис как следствие обвала развивающихся рынков пока не устранены.

А на лондонской ICE пока все без негативных перемен: баррель нефти сорта Brent подорожал 3 сентября к вечеру на 0,85%, до $78,24. Пара EUR/USD выросла на 0,17%, до 1,16 206 долларов за евро, укрепление евро к доллару рикошетом сказалось и на укреплении единой европейской валюты к рублю. Сегодня, 4 сентября, доллар будет колебаться в рамках 67,5−69 руб. за доллар, а евро — в диапазоне 79−80 руб. за евро.

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