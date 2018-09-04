Си Цзиньпин: Китай спишет долги самым неразвитым и нищим странам Африки

Пекин, , 06:30 — REGNUM Китай освободит ряд африканских стран от непогашенных долгов в форме беспроцентных китайских государственных займов уже до конца 2018 года, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Списание долгов будет гарантировано самым неразвитым, погрязшим в долгах и нищим странам Африки, странам, не имеющим выхода к морю, а также малым островным развивающимся странам, имеющим дипломатические отношения с Китаем, заявил председатель Си во вступительной речи на церемонии открытия Пекинского саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC).

Напомним, что Пекинским саммит — 2018 форум сотрудничества FOCAC продлится с 3 по 4 сентября в столице Поднебесной. Основным вопросом мероприятия является наращивание всестороннего взаимодействия между Китаем и африканскими странами, в том числе и посредством инициативы «Нового шелкового пути».

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