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Китай даст Египту крупнейшую чистую угольную электростанцию в Африке

Экономика

Компании Dongfang Electric Corp. и Shanghai Electric Group подписали контракт EPC с Министерством электричества и энергетики Египта в Пекине

Пекин, 4 сентября 2018, 06:17 — REGNUM  Китайский консорциум, состоящий из двух производителей электрогенерирующего оборудования официально контракт инжиниринга, снабжения и строительства (EPC) угольной электростанции в Египте, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

Компании Dongfang Electric Corp. и Shanghai Electric Group подписали контракт EPC с Министерством электричества и энергетики Египта в Пекине. Теперь им предстоит обеспечить электростанцию Хамравейн в Египте шестью «ультрасверхкритическими, почти безвредными для экологии» угольными энергоблоками общей мощностью 6,6 ГВт энергии.

Электростанция расположена в 800 км от столицы Египта Каира. Ожидается, что работы будут завершены в течение шести лет, спустя которые Египет обзаведется крупнейшей в Африке чистой электростанцией на угле. Отметим также, что консорциум одолел в июне 2018 года двух конкурентов в борьбе за тендер стоимостью $4,4 млрд.

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Китай и страны Африки
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