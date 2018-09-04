«Группа ГАЗ» начнёт производство автомобилей в Азербайджане в 2019 году

Нижний Новгород, , 05:03 — REGNUM Российская «Группа ГАЗ» запустит сборку легких коммерческих автомобилей и автобусов совместно с «Азермаш» в Азербайджане в конце 2019 года. Об этом говорится в сообщении группы.

Как сообщалось ранее, соглашение о сотрудничестве между российской и азербайджанской компаниями было подписано по итогам визита президента Азербайджана в России и переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В соответствии с соглашением, «Азермаш» построит в городе Гаджигабуле завод по сборке легких коммерческих автомобилей и автобусов». Старт производства запланирован на конец 2019 года.

Как уточняется в сообщении «Группы ГАЗ», на первом этапе планируется начать выпуск автомобилей марки ГАЗ, включая линейку машин «Газель Next», «Газон Next», а также «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес» и их полноприводные версии.

В рамках совместного проекта «Группа ГАЗ» планирует организовать поставки машинокомплектов, обучение и сертификацию производственных специалистов, предоставит необходимую документацию и лицензии, в ходе реализации соглашения стороны будут также вести совместную работу по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

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