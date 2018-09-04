Два банка-банкрота Казани задолжали кредиторам более 31 млрд рублей

Казань, , 04:55 — REGNUM Конкурсный управляющий двух банкротов из Татарии — «ИнтехБанка» и «Анкор банка» подвёл предварительные итоги конкурсного производства. Их долги перед кредиторами к началу августа 2018 года, начиная с процедуры банкротства, составила более 31,429 млрд рублей, при этом основная часть — это задолженность «ИнтехБанка», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, «ИнтехБанк» был лишён лицензии в одно время с крупнейшим банком Татарии «Татфондбанком» — в начале марта 2017 года. Уже в середине апреля банк был признан банкротом и его конкурсным управляющим стала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». На момент отзыва лицензии обязательства перед кредиторами у банка составляли 25,69 млрд рублей, из которых на вклады физлиц приходилось 2,689 млрд рублей. В деле «ИнтехБанка» не обошлось без уголовных эпизодов, но выявленные факты хищения имущества банка в виде выдачи кредитов, покупки прав требований и ценных бумаг, а также покушение на хищение средств фонда обязательного страхования вкладов легли в материалы дела, возбуждённого в отношении бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина. С мая 2018 года банк числится потерпевшим по этому делу, а также, по данным управляющего, по нему был «заявлен гражданский иск и ходатайство о наложении ареста на имущество бывших руководителей банка, а также на имущество третьих лиц, приобретенное в результате совершения преступления».

За время конкурсного производства в реестр были включены требования 3 263 кредиторов на общую сумму свыше 23,108 млрд рублей. На первую очередь пришлось 2 391 кредитор с суммой притязаний — более 14,681 млрд рублей. Ещё 872 кредитора входят в третью очередь, им банк задолжал более 8,426 млрд рублей. За весь период производства кредиторам было выплачено лишь 14,38% задолженности, или 2,11 млрд рублей. При этом кредиторская задолженность, не попавшая в реестр, составляет 333,443 млн рублей, еще 1,768 млрд рублей банк должен будет выплатить после расчётов со всеми остальными кредиторами. В целом же долги банка перед 3 531 кредитором превысили 25,21 млрд рублей.

АО «Анкор банк» также лишилось лицензии в период банковского кризиса Татарии в 2017 году. Банкротом банк является с апреля 2017 года и к началу августа 2018 года долги перед 783 кредиторами у него превышают 6,219 млрд рублей. В реестр из них попал 741 кредитор с суммой требований более 5,614 млрд рублей. При этом на момент отзыва лицензии в бухгалтерском балансе числилась кредиторская задолженность в размере 6,468 млрд рублей, из которых на вклады физлиц приходилось 5,38 млрд рублей. За время конкурсного производства банк смог погасить долги лишь перед 1,59% кредиторов, числящихся в реестре.