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Азербайджан вложил в экономику Турции $14 млрд: Алиев

Экономика

Объем азербайджанских инвестиций в Турцию в ближайшие годы достигнет $20 млрд, проинформировал президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджан вложил в экономику Турции $14 млрд: Алиев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Бишкек, 4 сентября 2018, 03:47 — REGNUM  Объем азербайджанских инвестиций в Турцию в ближайшие годы достигнет $20 млрд. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

«За последние годы в экономику Турции было вложено $14 млрд и Турция примерно столько же инвестировала в Азербайджан. Объем наших инвестиций в Турцию в ближайшие годы достигнет $20 млрд», — приводит словам Алиева «Интерфакс Азербайджан».

Алиев напомнил, что с октября прошлого года действует железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В связи с этим он призвал «все дружественные страны воспользоваться этой дорогой, в том числе европейские страны, Венгрию, Узбекистан, Кыргызстан». Глава Азербайджана отметил, что Казахстан, Турция, Азербайджан уже пользуются этой дорогой.

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Экономика Турции
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