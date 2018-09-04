Банк России назвал максимальную ставку по вкладам в рублях

Москва, , 03:29 — REGNUM Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях достигла в российских банках 6,56% в III декаде августа, сообщили в пресс-службе Банка России.

Уточняется, что регулятор провел мониторинг максимальных процентных ставок в российских рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. В I декаде августа ставка составила 6,32%, во II — 6,32% и в III декаде — 6,56%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа Банк России заявил о росте максимальной процентной ставки по вкладам в рублях — до 6,32%. Среди банков, на которые был ориентирован мониторинг регулятора, названы ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк.

Читайте ранее в этом сюжете: Максимальная ставка по рублевым вкладам подросла