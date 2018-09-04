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Банк России назвал максимальную ставку по вкладам в рублях

Экономика

В I декаде августа она составила 6,32%, во II — 6,32%

Москва, 4 сентября 2018, 03:29 — REGNUM  Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях достигла в российских банках 6,56% в III декаде августа, сообщили в пресс-службе Банка России.

Уточняется, что регулятор провел мониторинг максимальных процентных ставок в российских рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. В I декаде августа ставка составила 6,32%, во II — 6,32% и в III декаде — 6,56%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа Банк России заявил о росте максимальной процентной ставки по вкладам в рублях — до 6,32%. Среди банков, на которые был ориентирован мониторинг регулятора, названы ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк.

Читайте ранее в этом сюжете: Максимальная ставка по рублевым вкладам подросла

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Банковское дело
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