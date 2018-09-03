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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2019 году составит 23 млрд рублей

Экономика

Бюджет ПФР в 2020-2021 годах также будет исполнен с дефицитом

Москва, 3 сентября 2018, 22:45 — REGNUM  Дефицит бюджета Пенсионного фонда России, связанный с формированием накопительной пенсии, в 2019 году может составить 23 млрд 233 млн рублей. Об этом говорится в проекте закона о бюджете ПФР на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, опубликованном 3 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, разработанному Минтруда России, объем доходов бюджета ПФР в 2019 году ожидается в размере 8 трлн 625 млрд рублей, расходов — 8 трлн 648 млрд рублей.

Ожидаемый дефицит бюджета ПФР в части, связанной с формированием накопительной пенсии, в 2020 году предусмотрен на уровне около 21 млрд 964 млн рублей, в 2021 год — 33 млрд 815 млн рублей.

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Федеральный бюджет 2019-2021 гг
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