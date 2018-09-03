Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров

Москва, , 21:45 — REGNUM Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров данные о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс», сообщает 3 сентября пресс-служба ведомства.

Как уточняется, из реестра исключены ООО «Туроператор «Натали Турс», а также ООО «Панорама Тур» и ООО «Агентство путешествий «Натали».

Сообщается, что решение об этом принято в связи с аннулированием туроператорами, осуществляющими деятельность с использованием обозначения «Натали Турс» всех своих туров.

Напомним, в начале июля в «Натали Турс» объявили, что компания аннулирует ранее подтверждённые туры вплоть до 30 сентября 2018 года в связи с невозможностью выполнения обязательств перед партнёрами.

По оценкам экспертов, данное решение затронуло до 30 тысяч клиентов компании.

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