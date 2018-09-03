Челябинская область не сможет собрать 2 млн тонн зерновых

Челябинск, , 21:38 — REGNUM Челябинская область вполне может собирать по 2 млн тонн зерновых. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Глава региона отметил, что к полевым работам в регионе подготовились. Из-за холодов посевную начали с задержкой в десять дней. Но, отметил губернатор, хотя область и находится на территории рискованного земледелия, но в удачные годы это не мешало собирать по 2 млн тонн зерновых и больше.

Отметим, аграрии уже начали уборку зерновых. Обмолочено 10% от уборочной площади (135 тыс. га). Намолотили 188 тыс. тонн зерна. По прогнозам, зерна и зернобобовых культур в 2018 году удастся собрать 1 млн 744 тыс. тонн. При этом потребляет регион 2,7 млн тонн, из которых 1 млн идёт на изготовление продуктов питания.