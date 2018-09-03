Ямал может стать центром СПГ-конкуренции Газпрома и Новатэка

Санкт-Петербург, , 20:26 — REGNUM «Газпром» направит около 10 млрд рублей на социально значимые проекты для освоения Харасавэйского месторождения. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 3 сентября, на встрече врио главы ЯНАО Дмитрия Артюхова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в Санкт-Петербурге.

Напомним, Харасавэйское месторождение расположено на суше Ямальского полуострова и частично — в акватории Карского моря. По размеру запасов газа месторождение относится к категории уникальных — 2 трлн м3. Начало добычи газа запланировано на 2023 год, проектный уровень — 32 млрд м3 газа в год.

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В ходе встречи подписаны меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал», соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, договор о газификации.

Также, по информации авторов телеграм-канала «Газ-Батюшка», Миллер и Артюхов продолжили разговор об условиях развития на Ямале проектов «Газпрома» по производству сжиженного природного газа (СПГ):

«Алексей Миллер вдохновлен успехами «НОВАТЭКа» (компания активно развивает производство СПГ на территории ЯНАО — прим. ИА REGNUM ) и решил, что и госмонополия тоже может совершить прорыв в направлении СПГ. Можно ожидать, что в ближайшее последует объявление о запуске строительства еще одного завода СПГ на Ямале, на ресурсной базе лицензионных участков обслуживаемых ПАО «Газпром».

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Напомним, «Новатэк» — единственная компания-производитель сжиженного природного газа на территории ЯНАО. Первая линия проекта «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн была запущена в декабре 2017 года. Второй проект — «Арктик СПГ-2» мощностью около 20 млн тонн — планируется запустить в 2023 году с выходом на полную мощность к 2026 году. В планах компании до 2030 года — выход на показатели производства СПГ до 70 млн тонн. Достижение этой цели сделает «Новатэк» крупнейшим в мире производителем.

Первый в России СПГ-проект на Сахалине принадлежит «Газпрому». Компания озвучивала планы по строительству СПГ-предприятий во Владивостоке и Ленинградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на дочерние предприятия ПАО «Газпром» приходится наибольший объем от всей добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе — около 77%. ПАО «НОВАТЭК» занимает второе место — около 15%.

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