На программу развития ливневки в Нижнем Новгороде нужно 20 млрд рублей

Нижний Новгород, , 19:30 — REGNUM Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил создать единую полноценную систему ливневой канализации в городе. По словам главы МКУ «Управление инженерной защиты» Алексея Ежкова, на реализацию программы развития системы потребуется около 20 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра.

«Общая протяженность ливневых сетей в городе — 430 км. В среднем их износ составляет 90%. Основная проблема в том, что сети не объединены в единую общегородскую систему. На сегодняшний день у нас нет цельной системы ливневок. Для того, чтобы полностью решить эту проблему, необходимо разработать программу развития ливневых канализаций», — отметил Ежков.

Глава города отметил, что программа единой полноценной системы ливневой канализации будет реализовываться в Нижнем Новгороде с 2019 года.

«В 2019 году на реализацию программы будет выделено порядка 600 млн рублей — это беспрецедентная сумма для Нижнего Новгорода. Столько денег в ливневую канализацию не инвестировали как минимум лет 20», — пояснил Панов и добавил, что программа создания единой системы ливневой канализации рассчитана до 2025 года, а строительство новых ливневок начнется уже летом следующего года.

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В свою очередь генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк подчеркнул, что один из выходов решения проблемы — заключение концессионного соглашения. До конца текущего года будет создана дочерняя структура, которая подаст заявку на участие в программе реновации системы ливневой канализации.

«Кроме того, открыт вопрос федерального финансирования, то есть имеется ряд федеральных программ, на которые мы совместно с городом можем претендовать. Для этого требуется проектно-сметная документация, над которой мы начнем работать после 2019 года в рамках концессионного соглашения», — заверил Николюк.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, еще в 2008 году НПФ «ВолгоВятРегионПроект» разработал для городской администрации схему развития дождевой канализации, согласно которой в Нижнем Новгороде необходимо построить еще 435 км новых сетей, а также 28 очистных комплексов пропускной способностью до 15 тыс. кубометров стоков в час. Десять лет назад стоимость проекта оценивалась в 20 млрд рублей.

Городские власти обещали в течение 2016 года разработать более дешевую концепцию развития ливневки, но с этой задачей не справились. А в МКУ «Управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода» уверяли, что появился новый проект, который будет «втрое дешевле»: решено отказаться от дорогих комплексов и подземных сбросных коллекторов большого диаметра в пользу локальных насосных станций и сети лотков.

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Предыдущий директор МКУ Эльмира Вовненко обещала, что в 2018 году схема развития будет утверждена, что поможет получить финансирование и планировалось в дальнейшем «идти семимильными шагами».

В целом на 2018 год в бюджете Нижнего Новгорода на ремонт и содержание существующей ливневой канализации было заложено 2 млн рублей, в то время как необходимые затраты оценивались в 168 млн. рублей.

В преддверии чемпионата мира по футболу для предотвращения ЧС во время мундиаля планировалось закупить спецтехнику ля ликвидации аварий и прочистки существующей ливневки собственными силами.

При этом каждый прошедший ливень превращает отдельные улицы города в реки, а об эффективности работы ливневой канализации лишь на 10% говорилось еще лет десять назад.