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В Туркестане отладили транспортный маршрут КНР — Афганистан

Экономика

Компания выполнила две пилотные перевозки грузов из Китая в Афганистан

В Туркестане отладили транспортный маршрут КНР — Афганистан
Иллюстрация: Mft.uz
Silk Road International

Ташкент, 3 сентября 2018, 19:23 — REGNUM  Совместное узбекско-китайское предприятие Silk Road International организовала перевозки по маршруту Улугчат — Иркештам — Ош — Андижан — Ташкент — Хайратон, сообщает 3 сентября издание «Подробно.uz».

Компания выполнила две пилотные перевозки грузов из Китая в Афганистан через Киргизию и Узбекистан. Протяженность пути составляет 1626 метров. Сроки пилотных перевозок составили от 9 до 12 суток.

Председатель правления «Урта Осиё Транс» Баходир Исламов заявил, что вышеуказанный транспортный маршрут является оптимальным для перевозки грузов из Китая в Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в министерстве внешней торговли Узбекистана заявили, что экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) готова оказать содействие для разработки проекта совместного использования железнодорожного коридора Китай — Киргизия — Узбекистан.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН готова содействовать развитию коридора Китай — Киргизия — Узбекистан

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Китай в Туркестане
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