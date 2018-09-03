В Туркестане отладили транспортный маршрут КНР — Афганистан

Ташкент, , 19:23 — REGNUM Совместное узбекско-китайское предприятие Silk Road International организовала перевозки по маршруту Улугчат — Иркештам — Ош — Андижан — Ташкент — Хайратон, сообщает 3 сентября издание «Подробно.uz».

Компания выполнила две пилотные перевозки грузов из Китая в Афганистан через Киргизию и Узбекистан. Протяженность пути составляет 1626 метров. Сроки пилотных перевозок составили от 9 до 12 суток.

Председатель правления «Урта Осиё Транс» Баходир Исламов заявил, что вышеуказанный транспортный маршрут является оптимальным для перевозки грузов из Китая в Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в министерстве внешней торговли Узбекистана заявили, что экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) готова оказать содействие для разработки проекта совместного использования железнодорожного коридора Китай — Киргизия — Узбекистан.

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