Китайская компания поможет Узбекистану нарастить добычу нефти

Ташкент, , 18:50 — REGNUM Китайская компания Xibu помогла специалистам «Узбекнефтегаза» пробурить скважину с применением современных технологий на месторождении Хартум в Андижанской области Узбекистана, сообщает 3 сентября издание «Подробно.uz».

Новая скважина была пробурена в течение трех месяцев. Её производительность составляет до 30 кубометров нефти в сутки. С целью увеличения уровня добычи нефти на месторождении планируется бурение еще 3 или 4 скважин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2020 годах Ташкент планирует нарастить поставки газа в Китай до 10 млрд кубометров. В 2018 году количество компаний с участием китайского капитала в Узбекистане превысило 900.

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