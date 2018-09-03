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Китайская компания поможет Узбекистану нарастить добычу нефти

Экономика

Новая скважина была пробурена в течение трех месяцев

Ташкент, 3 сентября 2018, 18:50 — REGNUM  Китайская компания Xibu помогла специалистам «Узбекнефтегаза» пробурить скважину с применением современных технологий на месторождении Хартум в Андижанской области Узбекистана, сообщает 3 сентября издание «Подробно.uz».

Новая скважина была пробурена в течение трех месяцев. Её производительность составляет до 30 кубометров нефти в сутки. С целью увеличения уровня добычи нефти на месторождении планируется бурение еще 3 или 4 скважин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2020 годах Ташкент планирует нарастить поставки газа в Китай до 10 млрд кубометров. В 2018 году количество компаний с участием китайского капитала в Узбекистане превысило 900.

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