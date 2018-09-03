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Негативный прогноз Fitch не испугал итальянскую биржу

Экономика

Вопреки опасениям после публикации нового рейтинга падение остановилось

Рим, 3 сентября 2018, 18:00 — REGNUM  Публикация рейтинга агентства Fitch оказало на итальянскую биржу влияние, прямо противоположное ожидаемому, сообщают национальные СМИ в понедельник, 3 сентября.

Ранее Fitch сохранило рейтинг Италии на уровне ВВВ, но сменило прогноз со «стабильного» на «негативный». Ожидалось, что продолжающееся несколько недель падение на бирже ускорится.

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Однако произошло противоположное: именно после публикации рейтинга котировки начали расти, и день был завершен «в плюсе».

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Экономика Италии
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