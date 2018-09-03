Глава Европарламента: рынки не понимают, куда движется Италия

Рим, , 17:54 — REGNUM Рынки «не понимают, куда движется Италия», потому что в правительстве страны, судя по всему, есть сразу три центра силы, заявил в понедельник, 3 сентября, спикер Европарламента и вице-президент партии «Вперед, Италия» Антонио Таяни, передает информагентство Ansa.

Такая ситуация проблематична для экономики, полагает глава Европарламента.

Лидерами «трех линий» в экономической политике страны являются вице-премьер Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, а также министр экономики и финансов Джованни Триа, считает Таяни.

Коалиционное правительство Италии приступило к работе в июне 2018 года. Его сформировали представители двух партий-победительниц парламентских выборов — «Движение 5 звезд» Ди Майо и «Лига» Сальвини. Партии подписали так называемый «контракт правительства» — компромиссный список целей, которые разделяют оба участника коалиции. Оппоненты правительства регулярно предполагают неизбежный и скорый распад коалиции, однако пока все дискуссии внутри правительства проходят мирно.