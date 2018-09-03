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В августе международные резервы Казахстана продолжили уменьшатся

Экономика

Снижение за месяц составило 0,3%

Астана, 3 сентября 2018, 17:58 — REGNUM  По состоянию на 1 сентября 2018 года международные резервы Казахстана составили $87,3 млрд, сообщили 3 сентября в пресс-службе Национального банка республики.

По словам главы Нацбанка Казахстана Данияра Акишева, золотовалютные резервы Нацфонда составили $30,8 млрд. Глава финрегулятора отметил, что на денежном рынке республики сохраняется избыточная ликвидность.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2018 года международные резервы Казахстана составляли $90,356 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $93,2 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Золотовалютные резервы Казахстана за пять месяцев 2018 года выросли на 3,3%

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Экономика Казахстана
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