Таджикистан резко нарастил экспорт электричества в Узбекистан

Душанбе, , 17:25 — REGNUM В июле 2018 года Таджикистан экспортировал в Узбекистан 417 млн киловатт-часов электроэнергии. Такие данные приводятся в отчете «Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане» подготовленном министерством экономического развития и торговли страны, передает «Азия-Плюс».

Примечательно, что до этого в соседнюю страну Таджикистан поставлял 110−120 млн киловатт-часов в месяц.

Напомним, экспорт таджикской электроэнергии в Узбекистан возобновился только в апреле 2018 года после 9-летнего перерыва. Планируется, что за 2018 года Душанбе поставит соседу более 1,5 млрд киловатт-часов по $0,02 за киловатт в летний период и по $0,025 — в зимний.

Всего же в отчетный месяц Таджикистан отправил на экспорт 30,2% электроэнергии, произведенной в стране: 617 млн киловатт-часов из 2,43 млрд киловатт-часов. Кроме Узбекистана таджикистанское электричество закупает Афганистан — 200 млн киловатт часов за июль. Также импортером электричества из Таджикистана значится и Киргизия, но в упомянутом отчете не приведено точных данных о поставленных объемах электроэнергии.

Отметим, что Киргизия также экспортировала электроэнергию в Узбекистан. В 2018 году поставки начались 8 июня. Всего планировалось поставить 500 млн киловатт-часов по $0,02 за киловатт.