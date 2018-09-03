Центробанк заявил о росте инфляционных ожиданий граждан

Москва, , 17:08 — REGNUM Инфляционные ожидания граждан России на ближайшие двенадцать месяцев в августе составили 9,9% после 9,7% в июле. Такие данные приводит 3 сентября пресс-служба Банка России.

Как отмечает регулятор, показатель в настоящее время находится на уровне сентября-октября 2017 года.

Сообщается, что на инфляционные ожидания в августе в меньшей степени, чем в июле, повлияли цены на бензин. Тем не менее доля респондентов, отмечающих сильный рост цен на бензин, остаётся высокой — 40% после 48% месяцем ранее.

По оценкам Центробанка, в ближайшие месяцы существует риск роста инфляционных ожиданий, связанных с динамикой курса рубля и повышением НДС. Отмечается, что респонденты стали чаще упоминать данные факторы в числе показателей, влияющих на инфляцию.

При этом регулятор фиксирует «признаки некоторого увеличения склонности к потреблению». Сообщается, что в августе доля тех, кто считает текущее время подходящим для крупных покупок, немного увеличилась, а тех, кто считает его подходящим для сбережений, — сократилась. Чаще всего граждане планируют увеличение расходов на ремонт жилья и образование.

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