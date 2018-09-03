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В Казахстане более 15 тыс. пенсионеров не получают пенсии

Экономика

Для получения пенсионных выплат пожилые люди обязаны обратиться с заявлением

В Казахстане более 15 тыс. пенсионеров не получают пенсии
Федор Бронников. Старик-нищий (фрагмент). 1869

Астана, 3 сентября 2018, 17:25 — REGNUM  По состоянию на 1 августа 2018 года в Казахстане более 15 тыс. лиц пенсионного возраста не получают пенсии, сообщает 3 сентября издание InformBuro со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения республики Мадину Абылкасымову.

По её словам, для получения пенсионных выплат пожилые люди должны обратиться с заявлением. В настоящее время в ведомстве разрабатывается технология, которая позволит назначать пенсию автоматически.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июля в Казахстане вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», согласно которому физические лица, получающие доход по договорам гражданско-правового характера, обязаны выполнять пенсионные отчисления.

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Экономика Казахстана
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