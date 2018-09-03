На бизнес-форуме в Джизакской области подписаны соглашения на $600 млн

Джизака, Узбекистан, , 17:02 — REGNUM По итогам джизакского международного экономического форума было подписано 28 соглашений на общую сумму более $600 млн, сообщили 2 сентября в пресс-службе государственного комитета республики по развитию туризма.

В форуме приняли участие представители 175 иностранных компаний из 28 стран мира. Представители министерств и ведомств Узбекистана рассказали участникам об инвестиционных возможностях Джизакской области, в том числе в сфере туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Сурхандарьинской области прошел двухдневный экономический форум, в ходе которого было подписано 60 документов на общую сумму $365,5 млн.

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