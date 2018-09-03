Киев выплатил МВФ меньше половины задолженности

Киев, , 16:01 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) получил от Украины 31 августа $160,3 млн, сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, в течение августа Киев перечислил МВФ $605,6 млн. В дальнейшем ожидается, что Украина выплатит часть долга 1 и 5 ноября.

Напомним, в 2018 году Украина должна выплатить МВФ $1,5 млрд. В общей сложности в 2018 году украинское правительство выплатит $6,302 млрд, из которых $4,088 млрд — внутренний долг, $2,213 млрд — внешний долг.

В 2019 году Украину ждут выплаты по долгам в размере $5,81 млрд, а в 2020—2022 годах — еще $15,16 млрд.