В Челябинской области пресекли ввоз 140 тонн плодоовощей из Казахстана

Челябинск, , 15:55 — REGNUM Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области в течение недели, с 23 по 31 августа, пресекли ввоз из Казахстана девяти грузовых автомобилей с овощами и фруктами, сообщили 3 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Подкарантинная продукция из Казахстана, Киргизии и Узбекистана следовала в Челябинск, Екатеринбург, Москву и Московскую область. Продукция была возвращена производителю по причине отсутствия фитосанитарных сертификатов, их недействительности и отсутствия этикеток с необходимой информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области пресекли незаконный ввоз на территорию России 30 тонн лука из Казахстана.

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