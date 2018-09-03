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В Челябинской области пресекли ввоз 140 тонн плодоовощей из Казахстана

Экономика

Девять грузовиков пытались ввезти 140 тонн овощей и фруктов

В Челябинской области пресекли ввоз 140 тонн плодоовощей из Казахстана
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Лук

Челябинск, 3 сентября 2018, 15:55 — REGNUM  Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области в течение недели, с 23 по 31 августа, пресекли ввоз из Казахстана девяти грузовых автомобилей с овощами и фруктами, сообщили 3 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Подкарантинная продукция из Казахстана, Киргизии и Узбекистана следовала в Челябинск, Екатеринбург, Москву и Московскую область. Продукция была возвращена производителю по причине отсутствия фитосанитарных сертификатов, их недействительности и отсутствия этикеток с необходимой информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области пресекли незаконный ввоз на территорию России 30 тонн лука из Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: В России пресекли ввоз 60 тонн казахстанского лука

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Экономика Казахстана
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