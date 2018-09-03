Рубль очень неустойчив

Москва, , 15:31 — REGNUM Осень начинается с ослабления рубля, который получил передышку в конце налогового периода, но теперь снова вынужден отступать под натиском спроса на валюту внутри страны. Рынок очень неустойчив и серьезных драйверов роста пока нет, но и для снижения котировок правительство уже выкупает почти всю свободную ликвидность, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

«Кроме того, можно отметить, что в пятницу на российский рынок стали возвращаться иностранные участники, поскольку его недооцененность уже перевешивает повышение ставки ФРС в США и позволяет заработать на коротких позициях на 2−3% больше», — отметил эксперт.

К сожалению, 4 сентября для отечественной валюты также окажется неподходящим временем для укрепления, поскольку потенциал снижения рубля после окончания налогового периода еще не исчерпан, а скупка валюты у экспортеров продолжается, пусть и по другим каналам. Рост стоимости других валют по отношению к рублю не будет большим и будет находиться в диапазоне 68 за доллар и 79 за евро, но более высокие планки пока взяты не будут.

«На укрепление отечественной валюты продолжает работать возможное усложнение покупки нефти и газа при введении новых санкций, а также дальнейший рост экспорта и развитие торговых конфликтов в мире. Дальнейшее сближение со странами БРИКС и ШОС благодаря США происходит быстрее, но основной доход получает бюджет. Цены на нефть и газ, продукцию, продолжают расти в валютном исчислении, но очень слабо влияют на стоимость рубля, поэтому можно заметить, что реальные экономические показатели можно рассматривать в его оценке только с точки зрения общего определения движения и при глобальных изменениях», — пояснил Друщляк.

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