Владимирская область стала одним из самых динамично развивающихся регионов

Владимир, , 10:00 — REGNUM Через шесть лет один из старейших городов России — Суздаль — отметит 1000-летний юбилей. С каждой новой годовщиной входящий в Золотое кольцо России город Владимирской области привлекает к себе внимание еще большего числа туристов из разных уголков земного шара. Впрочем, то же самое можно сказать и о регионе в целом. Более 15 миллионов туристов и экскурсантов посетили событийные мероприятия, проходившие в регионе за последние пять лет. Ожидающий тысячелетие Суздаль, отметивший 850-летний юбилей город Гороховец, известный по всей стране Гусь-Хрустальный… Жизнь в регионе бьет ключом.

Месяц назад здесь завершился 35-й чемпионат Европы по пахоте, в котором приняли участие команды из 12 стран континента. Регулярно проводятся международные мероприятия культурной и спортивной направленности.

По словам первого заместителя губернатора по промышленности и экономической политике Алексея Конышева, во Владимирской области всего за пять лет валовый региональный продукт вырос почти на 30 процентов.

«Если в 2012 году ВРП составлял 286 миллиардов рублей, то в 2018 году ВРП по расчетам достигнет 417 миллиардов. С 2013 года в экономику и промышленность региона вложены инвестиции в размере более 390 миллиардов рублей. В настоящее время реализованы 62 проекта по созданию и модернизации промышленных производств. Соответственно, в среднем на 30 процентов увеличен и налоговый потенциал региона» , — уточнил он.

По итогам 2017 года регион занимает 14-е место в Национальном рейтинге социально-экономического развития.

«С каждым годом все больше стран мира изъявляют желание вести торговлю с предприятиями из Владимирской области — сейчас это 117 государств, — рассказала директор департамента предпринимательства, торговли и сферы услуг обладминистрации Наталья Короннова. — В том числе благодаря этому с 2013 года в полтора раза увеличился оборот малых и средних предприятий. А инвестиции в МСП за этот период увеличились втрое — до 19 миллиардов рублей. И в первую очередь это касается сельскохозяйственной отрасли, в которой в последние три года урожай зерновых стабильно превышает 200 тысяч тонн».

По сравнению с 2012 годом во Владимирской области в 1,6 раза увеличилась средняя заработная плата — с 18 343 рублей до 30 107 рублей на 1 июня этого года. В полном объеме выполнены майские указы президента РФ по заработной плате работников социальной сферы — педагогов, врачей, культработников, медицинского персонала. В целом расходы на здравоохранение выросли в полтора раза. До 2013 года в области были закрыты 65 фельдшерско-акушерских пунктов. Однако в последнее время наблюдается обратная тенденция. В течение последних лет построены 23 ФАПа, еще в четырех — проведена реконструкция. Кроме того, в 2019 году в регионе дополнительно появится 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В учреждения здравоохранения области за последнюю пятилетку привлечены 570 врачей.

Более чем на 40 процентов выросли расходы на образование. В ближайшее время во Владимире откроется новая школа на 1200 мест. Строятся или реконструируются несколько образовательных учреждений, в том числе детские сады в различных населенных пунктах Владимирской области. Затраты на культуру и спорт выросли в два и три раза соответственно. Отремонтированы и оснащены оборудованием около 200 муниципальных учреждений культуры, в том числе 125 сельских клубов. Введены в эксплуатацию 16 крупных спортивных сооружений.

«В наше время такого выбора и таких прекрасных сооружений просто не было, — вспоминает выпускник СДЮСШОР «Торпедо-Владимир» судья Иван Андреади. — Мы занимались в стареньких залах, на беговых дорожках стадионов можно было ноги сломать. А уж в бассейн — не попадешь, так как места не хватало. Теперь же юным спортсменам предоставлены все условия. И это не может не радовать».

Регион, куда ежегодно приезжает 4,5 миллиона туристов, продолжает динамичное развитие.