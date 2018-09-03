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Назарбаев предложил усилить транспортное сотрудничество тюркских государств

Экономика

3 сентября в киргизском городе Чолпан-Ате состоялся саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Назарбаев предложил усилить транспортное сотрудничество тюркских государств
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 3 сентября 2018, 15:18 — REGNUM  Между странами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств необходимо углублять торгово-экономические отношения. Об этом 3 сентября заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает агентство «Казинформ».

Назарбаев считает, что страны должны более эффективно использовать свой транзитный потенциал. Глава государства добавил, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет способствовать раскрытию транспортного потенциала региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в киргизском городе Чолпан-Ате состоялся саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В рамках саммита участники приняли решение о наделении Венгрии статусом наблюдателя в Совете.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюркский совет принял проект концепции об интеграции государств

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Политическая жизнь Казахстана
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