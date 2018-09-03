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Костромская область увеличила свои доходы на 10,3%

Экономика

В регионе выросли сборы налогов

Кострома, 3 сентября 2018, 15:15 — REGNUM  За 8 месяцев текущего года доходы Костромской области увеличились на 10,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 12 миллиардов 57 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. В 2018 году область заработала на 1 миллиард 126 миллионов рублей больше.

Местные власти отмечают увеличение поступлений от налогов:

  • на транспорт +34,3%;
  • налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения +18,4%;
  • на имущество организаций +13,2%;
  • на доходы физических лиц +9,1%;
  • на прибыль организаций +3,8%.

Регион также сократил государственный долг на 150 миллионов рублей. В пресс-службе отмечают, что всего с начала 2018 года общий объем сокращения долговых обязательств составил 1 миллиард 259,6 миллионов рублей. Сейчас госдолг составляет 120,1% от собственных доходов области, в начале года этот показатель был на уровне 135%.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область за 6 лет сократила долги почти в полтора раза. Чтобы снизить размер задолженности и увеличить поступления бюджет, область перешла на исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости, налоговые льготы и ставки по транспортному налогу были пересмотрены.

Отметим, что в ноябре 2017 года Костромская область получила из федерального бюджета около 12 млрд рублей в кредит под 0,1 процентов годовых. Деньги направлены на замещение кредитов, взятых областью у коммерческих банков.

Получив деньги, область взяла на себя обязательства перед Министерством финансов России. К концу 2017 года область должна была снизить размер долга по отношению к доходам до 140%, к 2019 году — до 120%.

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Долги субъектов РФ
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