Украинская атомная энергетика дала стране в 2017 году 55% электроэнергии

Киев, , 15:08 — REGNUM В 2017 году украинская компания «Энергоатом» обеспечила Украину более 55% электроэнергии от общего объема, заявил президент компании Юрий Недашковский, сообщает 3 сентября УНИАН.

По его словам, «Энергоатом» также получил в 2017 году возможность разместить на фондовом рынке США облигации Bank of America под гарантии OPIC на сумму $250 млн. Планируется реализовать проект «Энергетический мост Украина — ЕС» по продаже электричества с Хмельницкой АЭС в страны Евросоюза.

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Напомним, ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая заявила, что правительство Украины относится к ядерной энергетике как к «нелюбимому ребенку», из-за чего зарплаты рабочих на АЭС падают, а финансирование отрасли сокращается.