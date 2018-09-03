Понедельник, 3 Сентября 2018 года
15:24:33 МСК

Украинская атомная энергетика дала стране в 2017 году 55% электроэнергии

Экономика

Государственный «Энергоатом» планирует продавать электричество в ЕС

Киев, 3 сентября 2018, 15:08 — REGNUM  В 2017 году украинская компания «Энергоатом» обеспечила Украину более 55% электроэнергии от общего объема, заявил президент компании Юрий Недашковский, сообщает 3 сентября УНИАН.

По его словам, «Энергоатом» также получил в 2017 году возможность разместить на фондовом рынке США облигации Bank of America под гарантии OPIC на сумму $250 млн. Планируется реализовать проект «Энергетический мост Украина — ЕС» по продаже электричества с Хмельницкой АЭС в страны Евросоюза.

Читайте также: Депутат Рады: мы относимся к атомной энергетике как к «нелюбимому ребенку»

Напомним, ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктория Войцицкая заявила, что правительство Украины относится к ядерной энергетике как к «нелюбимому ребенку», из-за чего зарплаты рабочих на АЭС падают, а финансирование отрасли сокращается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить