«Комфортная городская среда» оказалась некомфортной для мэрии Смоленска

Смоленск, , 15:01 — REGNUM Работа администрации города Смоленска в очередной раз подверглась жесткой критике — из-за провала реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Ситуация в этот раз обсуждалась на совещании, которое провел глава региона Алексей Островский при участии вице-спикера Госдумы Сергея Неверова. Отчет пресс-служба администрации области опубликовала 3 сентября.

Как отмечалось, в целом в регионе реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», цель которого — благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания граждан, проводится без больших недочетов и в соответствии с графиком. Исключение составляет Смоленск: именно из областного центра поступает наибольшее число жалоб от горожан, именно в Смоленске проверяющие выявили наибольшее количество нарушений, в том числе и финансовых. Так, по данным, приведенным на совещании, по итогам проверки выполнения работ в 2017 году в Смоленске были выявлены случаи оплаты невыполненных работ. Речь на данный момент идет о сумме в восемь миллионов рублей. В этом году средства на оплату муниципалитетам решено выделять лишь в случае, если работы выявлены без нарушений. Но, тем не менее, нарушения вновь фиксируются.

«На сегодняшний день администрация города Смоленска направила в наш адрес документы на оплату по 3 дворовым территориям из 16, несмотря на то, что срок окончания муниципальных контрактов — 1 сентября. Зачастую те организации, к которым предъявлялись претензии в прошлом году, снова принимали участие в конкурсах», — сообщила начальник регионального Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйства Елена Соколова. Выяснилось также, что в программу благоустройства в Смоленске были включены дворы, которые в благоустройстве на самом деле не нуждались.

«Если есть нецелевое использование средств, если есть нарушения реализации федеральной программы, нужно немедленно обращаться в правоохранительные органы. Готов поддержать это своим обращением, если есть необходимость», — заявил Сергей Неверов, обращаясь к губернатору. Он добавил, что по результатам реализации проекта в 2017 году в Смоленске «не услышали ни одного позитивного отзыва по городу Смоленску. Там то бордюр разрушился, то асфальт лопнул».

«Что касается безобразной работы администрации города Смоленска и ее руководителя, то, Сергей Иванович, я стою ровно на тех же позициях, что и вы», — ответил Неверову губернатор Островский.

Отметим, что ситуация вокруг реализации программы благоустройства в Смоленске обсуждается уже далеко не в первый раз. В июле о ходе исполнения программы выступал сам глава города Владимир Соваренко, и услышал массу критических замечаний. В конце июля в администрации города сменился вице-мэр по городскому хозяйству — вместо уволенного Павла Бабюка был назначен Никита Шкода, а в августе даже появились слухи о его отставке с должности мэра.

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