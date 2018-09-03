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Нацбанк Казахстана оставил базовую ставку на уровне 9%

Экономика

Ожидаемый уровень годовой инфляции сохраняется внутри целевого коридора – 5-7%

Нацбанк Казахстана оставил базовую ставку на уровне 9%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Национальный банк Казахстана

Астана, 3 сентября 2018, 14:52 — REGNUM  Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9% с коридором плюс-минус 1%, сообщили 9 сентября в пресс-службе Нацбанка республики.

В ведомстве добавили, что ожидаемый уровень годовой инфляции сохраняется внутри целевого коридора — 5−7%. В августе 2018 года уровень годовой инфляции составил 6%. В Нацбанке отметили, что на уровень инфляции влияют цены производителей, особенно в секторе обрабатывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня 2018 года Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 9,25% до 9%. Предыдущее снижение произошло 5 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 9% гододвых

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Экономика Казахстана
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