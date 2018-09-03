В Анапе откроются две лаборатории по разработке военных комплексов

Анапа, Краснодарский край, , 14:40 — REGNUM Две лаборатории по разработке перспективных комплексов вооружения создаст концерн «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех) на базе технополиса «Эра» в Анапе, сообщила 3 сентября пресс-служба предприятия.

«Перед лабораториями сегодня стоят задачи, носящие прорывной характер и предполагающие создание комплексов вооружения, не имеющих отечественных, а возможно, и зарубежных аналогов», — прокомментировал актуальность расширения военно-исследовательской деятельности начальник лаборатории прорывных технологий концерна «Созвездие» Сергей Карамов.

Предполагается, что на первом этапе построенные лаборатории разработают разведывательно-наблюдательный комплекс минометной батареи, а также займутся вопросами снижения радиозаметности робототехнических комплексов. Открытие учреждений запланировано на ноябрь 2018 года.

Технополис «Эра» — высокотехнологичная площадка на территории Анапы, предназначенная для изучения и внедрения возможностей искусственного интеллекта в оборонно-промышленный комплекс России. В настоящее время строительство комплекса завершено на 89%, а старт проекта состоится уже в сентябре этого года.

Читайте также: Путин подписал указ о создании военного технополиса «Эра» в Анапе