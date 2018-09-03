«Пенсия должна индексироваться стажем работы»

Самара, , 14:35 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношение исключительно положительное. Люди после 55−60 лет ещё порядка 10−15 лет продолжают работать. Труд для них — это стимул жизни, и некоторые люди преклонного возраста работают с большим удовольствием, а не только, чтобы подзаработать, заявила корреспонденту ИА REGNUM президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева.

Выступление президента РФ Владимира Путина вызвало одобрение. Все его предложения конструктивные. Но при этом есть вопросы к индексации и размерам пенсий. Например, у людей при стаже 40 лет и выше пенсия составляет менее 10 тыс. рублей. При этом у человека проработавшего 10 лет пенсия такого же размера. Это ненормально и неправильно, считает эксперт.

«В предложениях властей ничего не прозвучало о трудовом стаже, а этот нюанс нужно рассмотреть. Пенсия должна индексироваться непрерывностью трудовой деятельности и стажем работы, тогда людям будет интересно долго работать, чтобы заработать стаж. В целом повышать возраст надо, но с учётом поправок, которые будут внесены ко второму чтению законопроекта», — высказал свое мнение Николаева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»