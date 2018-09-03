Более половины граждан РФ заняты в сфере услуг — Министерство труда РФ

Москва, , 14:15 — REGNUM Нормы российского трудового законодательства касающиеся режима ненормированного рабочего дня, следует усовершенствовать. Об этом 3 сентября заявил гендиректор ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда РФ Дмитрий Платыгин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя нынешнее положение российского наёмного работника.

«Мы можем говорить о двух проблемах, — сказал Платыгин. — Первая — это проблема переработки, а вторая — проблема изменившейся природы труда и факторов, которые сегодня негативно воздействуют на организм человека. Если в Советском Союзе мы в основном боролись с факторами индустриальной экономики: промышленный шум, вибрация, электромагнитное излучение и так далее, то сегодня у нас более половины граждан заняты в сфере услуг, а не в промышленном секторе. А там воздействуют совершенно иные факторы».

При этом он уточнил, что на законодательном уровне все вопросы, связанные с привлечением работника к дополнительной работе, урегулированы.

«И каждый работник, и каждый работодатель должны понимать, что привлечение работника к дополнительной работе возможно только либо в рамках ненормированного рабочего дня, либо как сверхурочно, — сказал Платыгин. — Но если мы говорим о режиме ненормированного рабочего дня, то там есть нормы, над совершенствованием которых можно подумать. Работодатель может привлекать работника к дополнительной работе на эпизодической основе. И вот что такое эпизодический характер привлечения работника? Здесь есть разные интерпретации».

Напомним, что пока чиновники Минтруда РФ не особо стремятся защитить российского наёмного работника от произвола со стороны работодателя и скорее демонстрируют свою готовность регулярно вставать на сторону последнего. Так, в июле 2018 года появилась новость о том, что в Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) от российского бизнес-сообщества поступило предложение внести в Трудовой кодекс России нормы об увольнении «в связи с утратой доверия». Об этом рассказал глава департамента госслужбы ведомства Дмитрий Баснак.

Более того, по его словам, в Российской Федерации, возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, «но для ограниченного круга компаний».

Комментируя ИА REGNUM эту инициативу, представители межрегионального профессионального союза «Рабочая ассоциация» (МПРА) отметили, что в действительности такие нормы направлены против тех работников, которые могут начать протестовать, требовать соблюдения своих прав, заявлять о своём недовольстве условиями труда и так далее.

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