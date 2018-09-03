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В августе уровень инфляции в Узбекистане составил 0,3%

Экономика

Уровень инфляции с января по август 2018 года составил 6,2%

Ташкент, 3 сентября 2018, 13:41 — REGNUM  В августе 2018 года уровень цен на товары и услуги в Узбекистане вырос на 0,3%, сообщает 3 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на данные государственного комитета республики по статистике (Госкомстата).

По данным ведомства, уровень инфляции с января по август 2018 года составил 6,2%. В Госкомстате добавили, что основным фактором, повлиявшем на уровень инфляции, стало насыщение рынка импортными товарами. Сдерживанию темпов инфляции способствовало укрепление национальной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне и июле 2018 года в Узбекистане уровень дефляции составил 0,4 и 0,3% соответственно. В июле продовольственные товары подешевели на 2,3%.

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Экономика Узбекистана
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