Долги по факту больше, чем по балансу: банкротство «Татагропромбанка»

Казань, , 13:13 — REGNUM Обанкроченный в мае 2017 года «Татагропромбанк» подвёл предварительные итоги конкурсного производства. Установленные долги банка, аффилированного с другим банкротом Татарии — «Татфондбанком», на начало августа 2018 года составили больше, чем было по балансу на момент отзыва лицензии — 1,775 млрд рублей против 1,68 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные конкурсного управляющего.

Напомним, через своего крупного акционера ООО «Новая нефтехимия», владеющего более 46% доли, банк связан с бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным. Часть нарушений, выявленных в «Татагропромбанке», среди которых хищение имущества банка под видом выдачи кредитов юрлицам, вывод ликвидных активов банка, легли в материалы уголовного дела, возбуждённого в отношении банкира.

К началу августа 2018 года в реестр требований были включены 109 кредиторов первой очереди с общей суммой претензий более 1,636 млрд рублей и 16 кредиторов третьей очереди с требованиями на 114,135 млн рублей. Кредиторам первой очереди к этому времени банк выплатил уже 436,663 млн рублей (26,68% от общего объёма), из которых в июле — 309,636 млн рублей.

Требования девяти кредиторов в общем объёме свыше 25,265 млн рублей в реестр не включены.

На момент отзыва лицензии банк, по данным бухгалтерского баланса, имел обязательства на сумму 1 680 965 000 рублей, из которых на вклады физических лиц приходилось 1 663 042 000 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк существует с ноября 1990 года, уставный капитал составлял 737 258 115,91 рубля и в последний раз его изменяли 10 марта 2017 года, почти за месяц до отзыва лицензии. Конкурсное производство банка продлится до 20 ноября 2018 года. ПАО «Татфондбанк» является залоговым кредитором «Татагропромбанка».