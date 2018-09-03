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Минфин отметил 40% рост цен на нефть Urals в 2018 году

Экономика

В августе 2018 года нефть указанной марки стоила $71,72 за баррель

Минфин отметил 40% рост цен на нефть Urals в 2018 году
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 3 сентября 2018, 13:09 — REGNUM  За период с января по август 2018 года средняя цена нефти марки Urals поднялась на 39% (до $69,73 за баррель) по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Об этом говорится в опубликованном 3 сентября сообщении Министерства финансов России.

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«В 2017 году средняя цена на Urals в январе — августе составила $50,09 за баррель. Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2018 года сложилась в размере $71,72 за баррель, что в 1,4 раза выше, чем в августе 2017 года ($51,02 за баррель)», — говорится в сообщении министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Минфине РФ заявили о возможном снижении цен на нефть к 2021 году. В отношении цен на энергоносители предполагается поступательное снижение стоимости нефти марки Urals, указали эксперты.

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